Путин допустил переход к прогрессивному налогообложению в России

О налоговых нововведениях президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Глава государства уверен, что жители РФ нормально отнесутся к появлению системы прогрессивного налогообложения в стране.

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — сказал Путин.

Президент отметил, что новую налоговую систему необходимо построить таким образом, чтобы она приносила большую отдачу для решения социальных задач. К примеру, налоги для многодетных семей могут снизить.

Путин добавил, что распределение налогового бремени в стране должно быть более справедливым. Он уверен, что богатые люди и компании должны отдавать в бюджет больше денег, сообщает РИА «Новости».

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