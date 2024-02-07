Путин: богатейшее олимпийское наследие Сочи продолжает служить людям и сегодня

Зимние Олимпийские игры стартовали в Сочи ровно 10 лет назад — 7 февраля 2014 года.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес участников мероприятий, посвященных 10-летию проведения Олимпиады в Сочи.

«Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. В ледовых дворцах и стадионах проводятся масштабные спортивные, культурные и общественные мероприятия. Там ставят новые рекорды и воспитывают новых чемпионов», — отметил Путин.

Президент напомнил, что в преддверии Олимпиады в Сочи вся страна тщательно готовилась к этому грандиозному событию. На территории города успешно создали современную спортивную, транспортную и курортную инфраструктуру.

Путин добавил, что прошедшие в Сочи в 2014 году XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры стали праздником дружбы и спорта.

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