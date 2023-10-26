Путин 26 октября проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
Политика
26.10.2023 12:33
Президент России Владимир Путин встретится с молодыми учеными и специалистами рынка ракетно-космической отрасли. Об этом 26 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«После обстоятельной беседы вот с этими как раз молодыми учеными и специалистами он проведет уже совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли», — цитирует Пескова RT.
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