Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.

Полет стартовал утром 24 марта в Кировске Мурманской области. Аэростат пролетел на высоте от 3 км до 6 км он пролетел над Мурманской и Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами и Красноярским краем.

Преодолев плато Путорана, 26 марта в 3:24 по московскому времени тепловой аэростат с путешественниками сел на аэродроме Хатанга в Красноярском крае на 72 градусе северной широты. Таким образом, воздушный шар преодолел расстояние в 2540 км. Это на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японцу Мичио Канда. Теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре принадлежат России.

«Впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Таким образом, это был первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах. Также этот полет стал самым продолжительным на тепловом аэростате за Полярным кругом. Всю дистанцию он проходил в коридоре 67-72 градусов северной широты», — сообщает Telegram-канал Федора Конюхова.

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