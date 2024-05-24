Путь из Краснодара на море: есть ли пробки на трассе М-4 «Дон» в конце недели?

В пятницу многие жители края и гости региона тянутся в сторону моря. В преддверии летнего сезона журналисты «Кубань 24» решили провести эксперимент и отправились в путь по трассе М-4 «Дон».

Съемочная группа выехала из Краснодара в сторону моря в 12:00. Цель — узнать, сколько времени займет путь до Туапсе, и на каких участках будут заторы.

На Яблоновском мосту журналистам пришлось немного постоять в пробке, но прошло 10 минут, и водитель уже едет со скоростью 70 км/ч. Навигатор показывает три часа пути до места назначения. Движение, несмотря на конец рабочей недели, достаточно свободное.

«На этом участке в Горячем Ключе по пятницам обычно всегда заторы. Но не сегодня. Поток машин сейчас минимальный. Водители двигаются с максимально разрешенной скоростью», — рассказывает корреспондент Кристина Макуха.

На перевале перед селом Молдовановка участок был выделен желтым цветом в навигаторе. Но и он быстро остался позади.

«От Горячего Ключа до Джубги мы доехали за час. Следующий населенный пункт — Туапсе. Но навигатор показывает, что дальше придется постоять», — говорит журналистка.

В это время можно насладиться природой Краснодарского края. Дорога в эту строну богата красивыми видами. Тут и горы, и море показалось из-за поворота. Но вот и первая пробка, которая встретилась съемочной группе на пути.

«На участке в селе Агой идут дорожные работы, действует реверсивное движение. Чтобы проехать дальше, придется постоять», — сообщает Кристина Макуха.

Отсюда к морю журналисты проехали быстро, всего за 20 минут. Однако обратная дорогая займет больше времени. Поток машин со стороны Сочи в два раза больше.

«Нашей съемочной группе сегодня повезло. В свой рабочий день мы оказалась на море. Доехали из Краснодара до Туапсе за 3 часа 20 минут. Вода, кстати, прохладная», — делится корреспондент Кристина Макуха.