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«Пушкинская карта»: возможности, открывающиеся перед участниками культурного проекта

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pushkinskaya-karta-vozmozhnosti-otkryvayushhiesya-pered-uchastnikami-kulturnogo-proekta-2
Видео канала «Кубань 24»

Кубанская молодежь оформила свыше 235 тыс. «Пушкинских карт». По этому показателю Краснодарский край занимает шестое место в России и первое — в Южном федеральном округе.

Остаются всего три недели, когда можно воспользоваться преимуществами карты.

«Пушкинская карта» — это по сути кошелек, в котором 5 тыс. рублей от государства. Потратить их можно на культурный досуг для тех, кому от 14 до 22 лет. А конкретно — на билеты в театр, музей, экскурсию или квест. Можно также сходить в кино, но только на фильмы отечественного производства. Здесь лимит — 2 тыс. рублей.

Важное уточнение: оплату «Пушкинскими картами» принимают культурные учреждения, ставшие партнерами проекта. На Кубани их уже 264. Ассортимент широкий — молодежь приглашают и дома культуры, музеи, а также библиотеки, концертные площадки и не только. Впрочем, такой досуг можно организовать в любом регионе, и не обязательно по месту проживания.

Афиша всех доступных мероприятий есть на сайте «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги Культура». Через него и  оформляется сама карта. Для этого потребуется регистрация на портале. Что еще важно знать: билеты по карте можно купить только для ее владельца. Снять, самостоятельно пополнить или перевести средства на другую карту с «Пушкинской» не получится. Как и сделать частичную оплату с добавлением наличных рублей.

Новый транш на карты придет 1 января. Остаток суммироваться с ним не будет. При этом до 31 декабря есть возможность купить билеты на события, которые проведут в начале наступающего 2023 года.

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