«Пушкинская карта»: возможности, открывающиеся перед участниками культурного проекта

Видео канала «Кубань 24»

Владельцам «Пушкинских карт» нужно до конца года потратить все деньги, которые на ней остались. Счет обнулится 1 января, и на него переведут новые 5 тыс. рублей.

Деньги, выделенные в этом году, к ним не приплюсуют. Поэтому стоит поторопится с покупкой билетов.

«Пушкинская карта» — это по сути кошелек, в который государство кладет 5 тыс. рублей на культурный досуг для молодых людей от 14 до 22 лет. А конкретно — на билеты в театры, музеи, на экскурсии или квесты. Можно сходить на фильмы российского производства. Но на кино лимит ограничен — 2 тыс. рублей.

Оплату «Пушкинской картой» принимают культурные учреждения, ставшие партнерами проекта. На Кубани таких 247, это седьмой показатель в стране. Молодежь приглашают клубы, дома культуры, музеи, библиотеки, концертные площадки и не только. Впрочем, досуг по карте можно организовать в любом регионе, не обязательно по месту проживания.

Афиша всех доступных мероприятий есть на сайте «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги. Культура». Через него оформляется и сама карта. Для этого потребуется регистрация на портале. Билеты по карте можно купить только для ее владельца. Снять или самостоятельно пополнить деньги или перевести их на другую карту с «Пушкинской» не получится. Как и сделать частичную оплату, добавив наличные.