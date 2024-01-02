Психолог Якуба: на выходных не стоит отсыпаться за весь прошедший год

Психолог Дарья Якуба рассказала, как провести новогодние праздники с пользой, качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм.

По ее словам, не стоит пытаться «отсыпаться за весь прошедший год». Вместо этого присохолог рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. При этом очень важно следить за своим состоянием: вовремя подмечать признаки усталости и эмоционального перегруза.

«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем», — предупредила Якуба.

«Залипание» в гаджетах приводит к головной боли, ухудшению осанки, может вызывать трудности со сном. Также есть риск развития зависимости от гаджетов, либо уже таковой имеется.

«Если человек не способен провести длительное время без бесполезного потребления контента, то здесь уже может потребоваться помощь специалиста. Также важно знать, что после длительных выходных некоторые люди сталкиваются со снижением продуктивности и концентрации, иногда — с хандрой и апатией. Это происходит из-за так называемого позитивного стресса, когда после отдыха и положительных эмоций снижается уровень адреналина. Этот гормон вырабатывается не только на фоне ощущения опасности и негативного стресса. В частности, от него зависит наша внимательность и эффективность», — рассказала психолог.

Она посоветовала за пару дней до завершения длинных выходных начать постепенно возвращаться к рутинному распорядку дня. Можно возобновить занятия спортом, вернуть привычный рацион и повседневные ритуалы — прогулки, кофе на завтрак и так далее.

Чтобы трудовые или учебные будни не превратились в «день сурка», психолог советует поставить новые цели и задачи, которые будут мотивировать.

«Например, продвижение по карьерной лестнице, путешествие или покупка вещи, на которую вы давно собирались откладывать деньги. При этом важно не подгонять себя, не винить и не критиковать, если сразу после отдыха у вас не получается вернуться в рабочий режим. Относитесь к себе бережно, внимательно и заботливо, решайте бытовые и рабочие задачи в комфортном для вас темпе», — цитирует Якубу RT.