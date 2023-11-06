Психолог Минаева рассказала, как избежать выгорания на работе

Выгорание от работы может стать причиной развития различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Профессиональное выгорание — это связанное с хроническим стрессом на работе физическое, эмоциональное и психологическое истощение, пояснила кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.

Симптомы такого выгорания — раздражение при общении с коллегами, снижение мотивации и синдром хронической усталости, отметила психолог.

«Если долго это игнорировать, выгорание может сказаться на состоянии здоровья, а психосоматические проблемы — перейти в болезни. В первую очередь могут возникнуть сердечно-сосудистые патологии, желудочно-кишечные расстройства, может снизиться иммунитет, что, в свою очередь, может привести к вирусным заболеваниям. Таким образом тело нам показывает, что есть проблема, которую надо решать», — объяснила Минаева.

Для профилактики и снижения риска выгорания существуют два вектора, продолжила специалист.

«Первый из них связан с полноценным отдыхом и физическим восстановлением. То есть человеку нужно не меньше 7–8 часов сна в сутки, отдых от работы, нормальное питание и различные активности на свежем воздухе — спорт, прогулки. Второе — это работа со специалистом. То есть психолог может помочь человеку изменить личное, эмоциональное отношение к работе, к коллегам и к деловым задачам, чтобы это все не вызывало выгорания», — цитирует Наталию Минаеву радио Sputnik.

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