Психолог Долгов объяснил, как «общество чистых тарелок» вредит здоровью

Усвоенная с детства привычка не оставлять еду на тарелке, по мнению специалистов, может привести к расстройству пищевого поведения и ожирению.

Многие родители заставляют детей доедать пищу, даже если те не хотят. О том, чем опасны фразы «не встанешь из-за стола, пока не доешь» и «у нас общество чистых тарелок», рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство. Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать все из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию», — объяснил психолог.

Среди последствий переедания он назвал лишний вес, ожирение и расстройство пищевого поведения

Чтобы избавиться от вредной установки, заложенной в детстве, Долгов посоветовал помнить о базовом законе питания — есть нужно до насыщения. Как только почувствовали сытость — отставьте тарелку в сторону.

«Необязательно еду выбрасывать, можно поставить в холодильник и съесть потом. Можно скормить домашним животным. Не надо доедать только потому, что вас так приучили», — сказал Долгов.

Чтобы не пропустить чувство насыщения, он рекомендовал есть медленно и ни на что не отвлекаться, сообщает радио Sputnik.

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