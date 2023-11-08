Психолог Алименко назвал способы избежать переедания при тревоге и стрессе

К нарушению пищевого поведения приводят стрессы на работе или дома. При этом важно не накапливать чувство голода, а регулярно принимать пищу, контролируя порции.

По словам клинического психолога, специалиста по рациональному питанию Ивана Алименко, если чувство голода будет накоплено, то в дело вступает гормон грелин, который в итоге может привести к срыву и перееданию.

«Это естественная реакция организма на накопленное чувство голода. И главная задача — не голодать, а устраивать разумные перекусы, которые позволяют нам быть более сытыми и контролировать порции», — рекомендовал специалист.

Чтобы избежать срывов в питании, можно добавить в рацион продукты с высоким содержанием белка: мясо, рыба и морепродукты, яйца и молочные изделия. Они позволяют надолго сохранить чувство сытости.

«Следующий момент — это умеренное количество жиров. То есть употреблять чуть более жирное мясо, например, не грудку, а бедро, субпродукты, может быть, не самой низкой жирности творог», — сказал Алименко.

Также эксперт посоветовал людям, которые часто заедают стресс, делать выбор в пользу супов, салатов и термически обработанных овощей без масла. Однако главное — проработать причину изменения пищевого поведения. Важно научиться контролировать тревогу, расслабляться, медитировать и проговаривать свои эмоции, сообщает радио Sputnik.

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