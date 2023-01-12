Прямая линия: водозабор в Красноармейском районе начнут строить 1 мая

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в рамках «Прямой линии» обратилась жительница станицы Марьянской Красноармейского района Полина Шакалова. Она рассказала, что в станице давняя проблема с водопроводом, а администрация обещает строительство нового водозабора.

Жители долго обращались к властям, в итоге получили ответ, что смета готова. Сейчас ищут финансирование, а строительство планируют на 2023-2024 год. В конце декабря на прямой линии с главой района его заместитель сказал, что деньги из края пообещали, водозабору в станице быть.

Однако после 26 декабря пришло письмо от министра ЖКХ Краснодарского края Валерия Попова. В нем говорилось, что лимиты финансирования на 2023 год уже распределены между муниципалитетами. Марьянской в этом списке нет. Причина в некорректно созданной заявке от администрации станицы.

«Вопрос воды и скважин очень важен, многие скважины в крае еще прошлого века, 60-70 годов. И везде их нужно реконструировать, либо бурить и строить новые. Это системная работа на уровне глав муниципалитетов — грамотно, по-честному распределить финансовые возможности. При поддержке края, безусловно. Но нужно честно людям сказать, когда будет новая скважина, новый водовод, новый водопровод. И если сказали, то 100% сделать», — ответил Кондратьев.

В прямом эфире губернатор связался с главой Красноармейского района Юрием Васиным. Глава муниципалитета рассказал, что в 2022 году изготовили проектно-сметную документацию. Заявка на строительство новых двухступенчатых водозаборных сооружений получена с заверения, что в этом году будет заключено соглашение и пройдет процедура торгов. Строительство водозабора начнется 1 мая, срок — 11 месяцев.

Вице-губернатор Андрей Прошунин рассказал, что соглашение будет подписано до конца недели, средства выделят в этом году, после конкурсных процедур начнется стройка. В свою очередь глава муниципалитета добавил, что контракт на строительство будет к апрелю.

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