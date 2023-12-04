Прямая линия: стобалльники Кубани получат свои 100 тыс. рублей до 20 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос отца студентки краевого вуза.

По словам мужчины, школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, обещали выплату в размере 100 тыс. рублей, однако деньги уже студентка до сих пор не получила, так же, как и 20 тыс. рублей, которые обещали выплатить от муниципалитета.

«Для нас важно помогать одаренным детям, тем, кто хорошо учится и стремится продолжить обучение в высших учебных заведениях. Поэтому мы приняли решение, что кубанские выпускники-стобалльники, поступившие в вузы края, получат по 100 тыс. рублей. Это наши слова благодарности за то, что они не поехали в столичные вузы, а выбрали свой регион. Это значит и завтра они будут вместе с нами строить жизнь на Кубани. Решение принято и необходимо четко его выполнять, соблюдая временные рамки», — сказал Кондратьев.

Министр образования Елена Воробьева рассказала, что вузы подают документы до 6 декабря, а деньги поступят на счет студентов до 20 декабря.