Проверка систем безопасности пройдет в аэропорту Сочи 19 и 20 марта

Плановые проверки всех систем безопасности пройдут 19 и 20 марта во всех зонах аэровокзального комплекса.

Проверка включает в себя тестирование систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией, а также тестирование противодымной защиты. Такие проверки проходят каждый квартал.

«Такие проверки помогают нам быть уверенными, что все системы работают исправно и готовы к любым ситуациям. Мы заранее благодарим вас за понимание и просим не беспокоиться, если вы услышите звуки оповещения или заметите активность сотрудников. Это часть нашей повседневной работы, направленной на вашу безопасность», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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