Проверить законность выданных с 2014 года паспортов предложили в Госдуме РФ

Если российское гражданство выдали с нарушением миграционного законодательства, то могут поднять вопрос о его отмене и привлечении нарушителей к ответственности.

По словам депутата Госдумы Ивана Сухарева, есть иностранцы, которые получили гражданство РФ без соблюдения норм миграционного законодательства. При этом они зачастую занимаются криминальной деятельностью на территории страны.

«В целях обеспечения национальной безопасности прошу поручить провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство РФ, за последние 10 лет», — говорится в обращении депутата.

Свою инициативу парламентарий направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Также Сухарев отметил, что при выявлении нарушений после проверки паспортов стоит отменить решение о получении иностранцем гражданства РФ, а также установить и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к нарушению миграционного законодательства, сообщает RT.

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