Провальными назвали результаты сезона вылова хамсы рыбаки Новороссийска

Провальной хамсовую путину 2023-2024 назвал руководитель новороссийского рыболовецкого предприятия Юрий Атанов.

По его словам, вся малосольная хамса, которая до середины марта будет появляться на уличных лотках будет произведена из замороженного сырья.

Он отметил, что провальной путина стала из-за теплого и штормящего моря. Промысловых дней было крайне мало, и выловить удалось всего 600 т хамсы. Планировалось, что удастся выловить, как минимум, 3-4 тыс. тонн.

«Хамсовое стадо перемешалось, много мелкой рыбы длиной 5-7 см, ловить которую нет смысла в этом году. Нужно дать возможность ей подрасти», — пояснил Атанов.

В настоящее время суда направились в Азовское море на лов тюльки. Также суда работают на лове кильки на Каспии.

Атанов также рассказал, что рыбный цех в станице Натухаевской через два месяца откроет производство рыбной муки из мелкой сельдевой рыбы, не годящейся в переработку. Рыбная мука станет основой рыбных кормов для малька осетровых и лососевых. Также рыбный цех планирует запустить производство комбикорма и рыбьего жира.

«В связи с санкциями против РФ ввозить рыбную муку из Дании, Норвегии и других европейских стран перестали. Это освободившуюся часть ниши готовы занять мы», — цитирует Атанова «Новороссийский рабочий».

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