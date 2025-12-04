Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Проткнувший друга шампуром житель Анапы получил год колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/protknuvshij-druga-shampurom-zhitel-anapy-poluchil-god-kolonii
Проткнувший друга шампуром житель Анапы получил год колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Анапский районный суд признал 28-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Установлено, что в июле текущего года мужчина был в частном доме в гостях у знакомого. Они распивали спиртное. В ответ на оскорбление мужчина ударил знакомого металлическим шампуром в область ключицы, нанеся проникающее колото-резаное ранение.

С учетом обстоятельств преступления, личности подсудимого и примирения с потерпевшим, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городскую больницу Анапы поступил 21-летний мужчина с колотыми ранами. Он пояснил, что выпивал со знакомым во дворе в хуторе Красный Курган, но в ходе застолья возник конфликт. В итоге знакомый несколько раз ударил его тупой стороной шампура по спине, а затем острой стороной — в грудь. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях