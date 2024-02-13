Противотуберкулезная вакцина университета «Сириус» прошла стартовые испытания

Доклинические испытания вакцины против туберкулеза, разработанной учеными университета «Сириус», прошли успешно. Ученые уже подготовили досье для проведения первой фазы клинических испытаний.

Инновационную мРНК-вакцину можно будет использовать против вирусных и бактериальных возбудителей.

«Разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России по нацпроекту «Наука и университеты», — рассказали в университете «Сириус».

Кроме того, сейчас ученые «Сириуса» разрабатывают препараты генной терапии наследственных форм слепоты на основе аденоассоциированных вирусов, которые минимизируют процесс инвалидизации, сообщает РИА «Новости».

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