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Противотуберкулезная вакцина университета «Сириус» прошла стартовые испытания

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/protivotuberkuleznaya-vaktsina-universiteta-sirius-proshla-startovye-ispytaniya
Противотуберкулезная вакцина университета «Сириус» прошла стартовые испытания
Фото freepik.com

Доклинические испытания вакцины против туберкулеза, разработанной учеными университета «Сириус», прошли успешно. Ученые уже подготовили досье для проведения первой фазы клинических испытаний.

Инновационную мРНК-вакцину можно будет использовать против вирусных и бактериальных возбудителей.

«Разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России по нацпроекту «Наука и университеты», — рассказали в университете «Сириус».

Кроме того, сейчас ученые «Сириуса» разрабатывают препараты генной терапии наследственных форм слепоты на основе аденоассоциированных вирусов, которые минимизируют процесс инвалидизации, сообщает РИА «Новости».

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