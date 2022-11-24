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Против хозяина цирка из Краснодара возбудили дело из-за отсутствия в шоу хомяков-парашютистов

Общество
24.11.2022 10:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/protiv-hozyaina-tsirka-iz-krasnodara-vozbudili-delo-iz-za-otsutstviya-v-shou-homyakov-parashyutistov
Против хозяина цирка из Краснодара возбудили дело из-за отсутствия в шоу хомяков-парашютистов
Фото unsplash.com

В отношении бизнесмена из Краснодара, владеющего цирком «Легенды мира» (Санкт-Петербург), в УФАС Хакасии возбудили дело о недобросовестной конкуренции.

Выступления питерского цирка «Легенды мира» прошли в Абакане и Черногорске 15 и 18 сентября. Представление анонсировали как «шоу нового поколения, меняющее стереотипы». На рекламных буклетах обещали более 10 видов животных.

На арене должны были появиться леопард, рыси, обезьяны, собаки, питоны, удавы, голуби и орлы. В буклетах говорилось, что в шоу будут задействованы обладатели высоких наград, которые сочетают дрессуру животных, воздушную гимнастику на полотнах и цепях, па-де-де, иллюзионные трюки, эквилибристику. Зрителям даже пообещали профессиональный балет и выступление хомяков-парашютистов. Однако выступили только три артиста: клоун, жонглер и фокусник. Зрители остались недовольны и написали жалобу в антимонопольную службу.

«Заявители вместо разрекламированного в буклете шоу и зверей увидели «трех мужчин, продемонстрировавших номера, ничего общего с цирком не имеющих». Рассмотрение рекламного дела состоится 8 декабря в 13:30. Если факт ненадлежащей рекламы краснодарский бизнесмен опровергнуть не сможет, ему грозит штраф — от 4 до 20 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба УФАС по Республике Хакасия.

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