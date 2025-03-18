Протаранившего иномарку и забор во время погони лихача задержали в Краснодаре

По данным соцсетей, авария произошла 16 марта около 3:00 часов рядом с автосалоном на пересечении улиц Уральской и Ялтинской.

Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что в результате погони водитель совершил ДТП и снес забор автосалона, после чего его задержали.

В полиции прокомментировали происшествие. Там уточнили, что полицейские предприняли попытку остановить автомобиль Mazda 3на улице Пашковской. Водитель не остановился и попытался уехать. Во время преследования автомобиль по касательной задел другую иномарку и при повороте с улицы Ялтинской на Уральскую врезался в забор.

Нарушителя задержали, им оказался 24-летний житель Тимашевского района. В отношении водителя составили три административных протокола за невыполнение требования об остановке, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и оставление места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: подросток на маминой иномарке удирал от полиции и протаранил забор в Анапе. ДТП произошло ночью 14 марта на улице 8 Марта в станице Гостагаевской. Госавтоинспекторы заметили подозрительный автомобиль HONDA и попытались его остановить. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Полицейские отправились в погоню. Водитель не справился с управлением, иномарка съехала с проезжей части и врезалась в забор дома на улице 8 Марта. За рулем оказался 16-летний девятиклассник. Также в машине находилась 20-летняя пассажирка. Оба получили травмы.

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