Прошунин: угрозы от разлива мазута в Керченском проливе для Сочи нет

Власти курорта провели консультации с экспертами научно-исследовательского центра «Морские берега» и Субтропического научного центра РАН.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, по итогам встречи пришли к выводу о том, что никаких очевидных угроз от разлива мазута в Керченском проливе для города не было и нет.

«Сочи и ближайшие курорты защищены естественными течениями, которые не позволят загрязнениям достичь наших границ даже при сильном ветре», — написал Прошунин в Telegram.

На курорте постоянно проводят визуальный осмотр с берега, исследуют пробы морской воды, также водолазы регулярно обследуют морское дно. Мониторинг продолжат в ежедневном режиме, добавил Прошунин.

Читайте также: в Сочи не обнаружили следов нефтепродуктов в Черном море. Водолазы осмотрели морское дно в нескольких точках. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин рассказал 14 марта в своем Telegram-канале. По словам мэра курорта, по результатам мониторинга следов нефтепродуктов в сочинской акватории Черного моря не обнаружили.

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