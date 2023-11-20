Прошлое Краснодара: об интересных фактах исторических зданий расскажет аудиогид

На сайте бесплатного сервиса для создания музейных гидов и городских аудиотуров появились короткие ролики, в которых рассказывают интересные факты о самых известных зданиях кубанской столицы.

Так, благодаря новому проекту можно узнать, что в бане купца Лихацкого на улице Длинной уже в конце XIX века использовали электричество. Также в числе основных достопримечательностей — доходный дом Е. Н. Козловой на Комсомольской, Евангелическая лютеранская кирха на Октябрьской и усадьба купца Рубежанского на Коммунаров, где сейчас находится Общественная палата Краснодара.

К каждому аудиофайлу прилагается коллаж, в котором собраны фотографии зданий, их элементов, а также архивные документы. Среди них можно найти жалованную грамоту Екатерины II, планы будущего Екатеринодара, список имущества, которое было конфисковано в 1920-е годы и перешло в государственную собственность, генпланы земельных участков и многое другое.

Ознакомиться с историческим материалом можно по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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