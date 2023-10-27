Прошедшие в Краснодаре ливни не наполнили обмелевшее водохранилище

В течение дня 26 октября в краевом центре и его окрестностях прошли сильные дожди, которых не было с июля.

Однако выпавшие осадки практически не повлияли на объем воды в Краснодарском водохранилище. Сейчас оно заполнено на 175 млн кубометров воды при полной емкости чаши — 2 тыс. 794 млн кубометров.

По данным Кубанского БВУ на утро 27 октября, Краснодарское водохранилище наполнено всего чуть более чем на 6%. Уровень воды составляет 25,7 метров абсолютных при нормальном подпорном уровне в 32,75.

За сутки приток воды составил 86 м3/сек, а сброс — 71 м3/сек. В конце весны и начале лета эти показатели выше примерно в 10 раз.

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