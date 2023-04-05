Пророчества Владимира Жириновского: что уже сбылось, что еще сбывается
Один из самых ярких и талантливых политиков в истории современной России, интересная и во многом скандальная личность, Владимир Жириновский за свою карьеру сделал немало футуристических прогнозов. В годовщину смерти деятеля собрали некоторые из них.
Как утверждал сам Жириновский, его высказывания основаны не на мистических озарениях, а только на анализе причинно-следственных связей.
1991 год
— Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западно-украинских областей — это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы. Столицей будет Львов и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждет Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали, цивилизовали русские.
1998 год
— Никто Украину никуда не примет — ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока у Украины не будут урегулированы пограничные вопросы.
1999 год
— Если Крым не вернется в Россию, то будет застроен военными базами НАТО. Давайте дадим украинскому правительству провести референдум. Я вам заранее говорю, 90% на референдуме выскажутся за проживание в едином государстве с Россией.
— Турция мечтает о воссоздании великого тюркского государства от Стамбула до Енисея. А нам куда деваться? А чтобы это сделать, нас надо сперва разрушить. Мы же не будем им отдавать часть Сибири и часть Поволжья.
— Если Россия не заберет Крым, то там будет Турция.
2006 год
— О ценах на наш газ в Европе. Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать.
2014 год
— В Россию должны вернуться еще семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса.
2022 год
— Запад затягивает принятие решений. Откладывает… Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — это будет год немирный, это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. Все должны заткнуться и уважать нашу страну.
— Европе конец. Не завтра, но через 20-30 лет. На ваших глазах, если проживете еще 30 лет, они погибнут. Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы.
Прогнозы Владимира Жириновского достоверны, потому основаны на глубоких знаниях и понимании развития исторических процессов. Не исключено, что и сейчас мы слышим от других политиков не менее достоверные пророчества, но пока не придаем им значения.
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