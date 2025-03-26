Пропавшую в Ростовской области жительницу Кубани нашли погибшей

Жительница Северского района 28 января сошла с поезда, который ехал из Краснодара в Ростов-на-Дону, и перестала выходить на связь с родственниками.

Два месяца 58-летнюю женщину искали искали родные, волонтеры и правоохранители.

Днем 26 марта стало известно, что пропавшую нашли погибшей. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Читайте также: пропавших в Краснодарском крае двоих пенсионеров нашли погибшими. Поисками 84-летней женщины и 81-летнего мужчины занимался добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Пенсионерка пропала 28 января в селе Гусаровском Отрадненского района. Ее искали более полутора месяцев.

Житель Краснодара 1944 года рождения перестал выходить на связь с ночи 14 марта. Его поиски начали в тот же день.

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