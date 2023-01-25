Пропавшую в лесу пенсионерку нашли мертвой в пруду в Тихорецком районе
Происшествия
25.01.2023 15:45
Пожилая женщина 6 января вышла из дома в районе рощи Кочубея, не вернулась и пропала без вести.
Ее искали правоохранители и волонтеры. Тело 89-летней женщины обнаружили спустя шесть дней в акватории тихорецкого городского пруда. Эксперты опознали ее труп.
При осмотре тела криминалисты не обнаружили телесных повреждений. Точную причину ее смерти устанавливают специалисты, пишет газета «Тихорецкие вести».
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