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Пропавшую в лесу пенсионерку нашли мертвой в пруду в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-v-lesu-pensionerku-nashli-mertvoj-v-prudu-v-tihoretskom-rajone
Пропавшую в лесу пенсионерку нашли мертвой в пруду в Тихорецком районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожилая женщина 6 января вышла из дома в районе рощи Кочубея, не вернулась и пропала без вести.

Ее искали правоохранители и волонтеры. Тело 89-летней женщины обнаружили спустя шесть дней в акватории тихорецкого городского пруда. Эксперты опознали ее труп.

При осмотре тела криминалисты не обнаружили телесных повреждений. Точную причину ее смерти устанавливают специалисты, пишет газета «Тихорецкие вести».

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