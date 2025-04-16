Промышленный потенциал Кубани представят на выставке «Иннопром» в Узбекистане

В конце апреля в Ташкенте пройдет Международная выставка «Иннопром: Центральная Азия», и в ней примут участие предприятия от Краснодарского края. Об этом 16 апреля в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что на выставке кубанские производители представят свои достижения в радиоэлектронике, металлургии, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении. Также они впервые продемонстрируют медицинские изделия для реанимации.

«Уход иностранных компаний стал стимулом в развитии собственных импортозамещающих производств. И сегодня мы готовы не только поставлять продукцию на внутренний рынок, но и экспортировать. Ежегодно предприятия края показывают значительный рост по объемам отгрузки, производства и инвестициям. Уверен, на «Иннопроме» укрепим экономические связи и найдем новых партнеров для сотрудничества», — написал глава Кубани.

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