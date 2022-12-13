Промышленные территории запретили переводить в другие категории в Краснодарском крае

Соответствующие изменения в Градостроительный кодекс региона приняли 13 декабря на шестой сессии Заксобрания края.

«Многие фабрики и заводы со времен советского периода перестали работать, а земли под ними стали интересны застройщикам. Такие площадки обеспечены необходимой коммунальной инфраструктурой, достаточной для возобновления и открытия новых производств», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона попросил глав муниципалитетов в короткий срок внести правки в генеральные планы. Кондратьев выразил уверенность, что запрет на перевод территорий промышленных предприятий в другие категории позволит поддержать предприятия Кубани.

Руководитель краевого департамента архитектуры Илья Поздняков рассказал, что Градостроительный кодекс дополнят нормами, обязывающими отображать промышленные объекты на карте функционального зонирования земли. Кроме того, изменения вводят запрет на перепрофилирование земельных участков, на которых располагаются промышленные предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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