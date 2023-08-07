Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прокуратура проверит причины, по которым не работает лифт в надземном переходе на Западном обходе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-proverit-prichiny-po-kotorym-ne-rabotaet-lift-v-nadzemnom-perehode-na-zapadnom-obhode-krasnodara
Прокуратура проверит причины, по которым не работает лифт в надземном переходе на Западном обходе Краснодара
Фото t.me/chp_krd

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку публикации в СМИ по факту неработоспособности лифтов в надземном пешеходном переходе на Западном обходе.

Во время проверки дадут оценку соблюдения законодательства при организации беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры, их функционированию.

При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры. Результаты проверки доведут до общественности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в июле в соцсетях местные жители сообщили о том, что лифт, установленный возле надземного перехода, установили еще год назад, но в работу так и не запустили.

Читайте также: лифт сорвался в краснодарской многоэтажке: прокуратура начала проверку.

Статьи
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях