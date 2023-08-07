Прокуратура проверит причины, по которым не работает лифт в надземном переходе на Западном обходе Краснодара
Происшествия
07.08.2023 12:09
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку публикации в СМИ по факту неработоспособности лифтов в надземном пешеходном переходе на Западном обходе.
Во время проверки дадут оценку соблюдения законодательства при организации беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам транспортной инфраструктуры, их функционированию.
При наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры. Результаты проверки доведут до общественности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Ранее в июле в соцсетях местные жители сообщили о том, что лифт, установленный возле надземного перехода, установили еще год назад, но в работу так и не запустили.
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