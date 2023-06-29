Прокуратура потребовала запретить полеты вертолета Ми-2, летавшего над Горячим Ключом без разрешения

Краснодарской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Установлено, что на вертолете МИ-2 вблизи станицы Мартанской Горячеключевского района Краснодарского края проводили сельскохозяйственные авиационно-химические работы. При этом на воздушном судне отсутствовали судовая и полетная документации, полет выполнялся без уведомления и разрешения органов аэронавигации.

«В целях устранения выявленных нарушений Краснодарским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете выполнения полетов, авиационно-химических работ на воздушном судне, передачи для эксплуатации его третьим лицам до получения правоустанавливающих документов и оборудования аварийно-спасательными средствами. Приняты соответствующие обеспечительные меры в виде ареста на воздушное судно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Рассмотрение иска находится на контроле транспортной прокуратуры.

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