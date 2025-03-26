Прокуратура Кубани добилась отмены оправдания бандитов, отнимавших у людей жилье

Прокуратура Краснодарского края оспорила приговор в отношении четверых мошенников.

Суд не смог доказать виновность подсудимых в незаконном лишении свободы женщины. По этой статье всех подсудимых признали невиновными. Кроме того, один из подсудимых был признан невиновным в мошенничестве в связи с непричастностью.

Трое злоумышленников получили от 4 лет 7 месяцев колонии общего режима до 5 лет колонии общего режима. Еще один подсудимый получил за мошенничество 2 года 6 месяцев колонии общего режима, однако его выпустили из-под стражи и освободил от наказания в связи с его фактическим отбытием.

Прокуратура оспорила приговор из-за необоснованности и немотивированности его выводов. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с доводами гособвинителя и жалобой защитника пострадавших. Суд посчитал необоснованными оправдание подсудимых по обвинению в незаконном лишении свободы жительницы Сочи и исключение судом первой инстанции признака совершения преступления ОПГ.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во данным следствия, в 2020 году один из обвиняемых придумал преступную схему, к реализации которой привлек троих своих знакомых. Мужчины знакомились с социально неблагополучными людьми, втирались им в доверие, перевозили на съемные квартиры, где спаивали их, инсценировали поножовщину и требовали деньги за «решение вопроса» с полицией и на «компенсацию» якобы пострадавшему. Обманутые люди передавали злоумышленникам права на свое имущество.

Житель Краснодара вынужденно продал свою квартиру и гаражный бокс, передав одному из вымогателей 2 млн 938 тыс. рублей, а житель Сочи после продажи квартиры передал 3 млн 369 тыс. рублей. Свою последнюю жертву, жительницу Сочи, злоумышленники держали в съемной квартире в Краснодаре, постоянно снабжали алкоголем, восстановили утерянный паспорт и заключили с ней фиктивный брак.

Женщине удалось сбежать. Она уехала домой, но злоумышленники нашли ее и вернули в Краснодар, где удерживали до августа 2021 год. Вторая попытка побега оказалась удачной — женщина сумела не только добраться до дома, но и обратиться в полицию. Ущерб от действий злоумышленников оценили в 10,2 млн рублей.

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