Прокуратура Краснодара опровергла слухи о разрушении кровли в ЖК «Любимый дом»

В СМИ 15 апреля появилась информация о том, что в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова порывы ветра разрушили кровлю многоквартирного дома.

По факту размещенных в СМИ сведений о ненадлежащем содержании общедомового имущества в ЖК «Любимый дом» в прокуратуре Краснодара начали проводить проверку. Сотрудники ведомства выехали на место, осмотрели крышу и установили целостность кровли.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара внесла представление руководителю управляющей компании для того, чтобы выполнили ремонт межпанельных швов фасада дома. Результаты выполнения предписания взяли под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: сильный ветер обрушил часть кровли многоквартирного дома в Новороссийске. Дом находится без управления с середины прошлого года. Управляющая компания «Атмосфера» расторгла договор управления и собственники не выбрали другой способ управления, а предпочли самостоятельно управлять этим домом. В администрации города-героя пошли навстречу и пообещали сами назначить временную управляющую компанию.

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