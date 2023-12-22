Прокуратура: к попытке отравления летчиков в Армавире причастна Украина

Теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире спланировала организованная группа.

В ее состав вошли пока не установленные лица из числа сотрудников госорганов Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского.

Установили, что арестованный уроженец Мелитополя действовал в составе организованной группы. Он приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт.

«В дальнейшем он при помощи шприца ввел в приобретенные продукты указанный препарат и 20 октября посредством курьера доставил все это в ресторан «Царская охота» для употребления в пищу выпускниками Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ) и их отравления», — цитирует пресс-службу прокуратуры ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча выпускников Армавирского военного авиационного училища проходила в ресторане «Царская охота». На банкет курьер привез большой торт весом около 20 кг и несколько ящиков с виски. По словам курьера, подарок передал один из выпускников. Позже выяснилось, что подарочное угощение было отравлено.