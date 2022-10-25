Производство устриц в Краснодарском крае сократилось почти в три раза
Экономика
25.10.2022 12:21
Об этом сообщили в Росрыболовстве. По данным службы, производство устриц на Кубани за три года сократилось в 2,8 раза — с 55 т в 2018 году до 19 т в 2021 году.
При этом в прошлом году производство устриц в регионе сократилось всего на 13%.
За первые шесть месяцев 2022 года производство устриц на Кубани увеличилось на 25%. Этому поспособствовали теплая зима и хороший нерест, сообщает «РБК Краснодар».
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