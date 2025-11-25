Производство импортозамещающих медицинских изделий запустили на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 ноября посетил медицинское предприятие «Апрель» в Северском районе, где начали производить импортозамещающую продукцию.

Здесь выпускают специальные средства для людей с нарушениями функций выделения, а также подгузники и абсорбирующие пеленки. Главе региона представили цикл изготовления урокатетеров, моче- и калоприемников. По словам директора предприятия, удается производить порядка 4,5 млн штук продукции в год.

«Это и есть то, о чем не раз говорил наш президент, — сегодня время возможностей для в том числе своего производства. Вчера в это никто не верил, а сегодня мы это все делаем», — отметил Кондратьев.

Инвестиции в проект превысили 1,2 млрд рублей. По некоторым позициям планируется достичь полного импортозамещения и выйти на экспорт.

Глава Кубани подчеркнул важность собственного выпуска подобной продукции. Эти медицинские изделия позволяют людям вернуться к активной жизни, не испытывая дискомфорта, и заниматься привычными делами: ходить на работу или увлекаться спортом.

