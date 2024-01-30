Производственные процессы по нацпроекту оптимизирует предприятие в Армавире

Улучшать процессы приемки, хранения и отгрузки готовой продукции планируют в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Эксперты РЦК уже провели стартовое совещание, на котором участникам рассказали о нацпроекте, этапах и сроках его реализации. Также в предприятии провели диагностику и определили пилотный поток, на котором будут оптимизировать рабочие процессы.

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» кубанские предприятия могут пересмотреть привычные рабочие процессы, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«У них появляется возможность раскрыть свой потенциал, выявить проблемы и потери, разработать планы по улучшению показателей. Это действенные инструменты, которые обеспечивают устойчивое развитие бизнеса», — добавил он.

Для оптимизации выбрали участок приемки, хранения и отгрузки готовой продукции. Особое внимание уделят сокращению времени протекания процесса, увеличению выработки и снижению количества брака, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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