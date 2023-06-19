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Производители предложили установить минимальную розничную цену на сидр

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditeli-predlozhili-ustanovit-minimalnuyu-roznichnuyu-tsenu-na-sidr
Производители предложили установить минимальную розничную цену на сидр
Фото pxhere.com

Авторы инициативы считают, что минимальная цены должна составлять не менее 100 рублей за литр.

Соответствующее обращение национальная ассоциация производителей сидра направила президенту РФ Владимиру Путину. Авторы также считают, что повышение минимальной розничной цены станет эффективной мерой по борьбе с контрафактом — его производители не смогут продавать напиток ниже установленной цены, а потребители будут выбирать алкоголь известной и проверенной марки.

Обращение подписали 40 компаний. В Минфине РФ такую меру считают эффективной, но требующей доработки.

Однако крупные производители не поддержали инициативу, считая, что она губительная для рыночной конкуренции и приведет к росту цен на сидр, пишут «Ведомости».

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