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Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о продаже бизнеса в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditel-tualetnoj-bumagi-zewa-zayavil-o-prodazhe-biznesa-v-rossii
Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о продаже бизнеса в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, 10 июня объявила о продаже бизнеса в России.

Производитель начал процедуру ухода с российского рынка еще весной прошлого года. Как говорится в сообщении компании, соглашение о продаже уже подписано, а сделка одобрена российскими властями.

Ожидается, что сделку закроют уже в июне после получения денежных средств. Кто является новым владельцем бизнеса — не раскрывается.

В России работает три фабрики Essity. В российском подразделении работают 1,3 сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о решении покинуть российский рынок представители шведской компании Essity объявили 22 апреля 2022 года. Среди брендов, принадлежащих Essity, на российском рынке присутствует продукция марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

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