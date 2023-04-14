Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditel-snajperskih-vintovok-lobaev-postavil-partiyu-oruzhiya-dlya-kubanskih-kazakov-iz-otryada-bars
Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
Фото из соцсетей

Первую партию снайперских винтовок Lobaev Arms уже отправили на фронт для казаков, участвующих в специальной военной операции.

«Оружие ушло со всем полагающимся обвесом, ибо сами понимаете, что толку от одной только «голой» винтовки, сколь бы хороша она не была, в бою мало. И вот сегодня оружие поехало бить врага!», — говорится в Telegram-канале Lobaev Z.

Современные снайперские винтовки для кубанских казаков из отряда «БАРС» на личные деньги приобрел депутат ЗСК из Сочи Арменак Тозлян.

Винтовки серии Lobaev выпускают на частном предприятии в Калужской области по проекту конструктора Владислава Лобаева.

Читайте также: бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко передал гуманитарную помощь с Кубани бойцам СВО. В составе партии: автомобили, медикаменты, спальники и другие необходимые вещи.

Статьи
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Белореченский мусорный полигон рекультивируют в течение пяти лет
  2. На двое суток останется без воды Геленджик из-за подключения новой магистрали
  3. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. В Анапе оштрафовали родителей трехлетнего мальчика, который гулял один на улице
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях