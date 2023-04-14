Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»

Первую партию снайперских винтовок Lobaev Arms уже отправили на фронт для казаков, участвующих в специальной военной операции.

«Оружие ушло со всем полагающимся обвесом, ибо сами понимаете, что толку от одной только «голой» винтовки, сколь бы хороша она не была, в бою мало. И вот сегодня оружие поехало бить врага!», — говорится в Telegram-канале Lobaev Z.

Современные снайперские винтовки для кубанских казаков из отряда «БАРС» на личные деньги приобрел депутат ЗСК из Сочи Арменак Тозлян.

Винтовки серии Lobaev выпускают на частном предприятии в Калужской области по проекту конструктора Владислава Лобаева.

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