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Программу восстановления после родов предложили ввести в ОМС в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/programmu-vosstanovleniya-posle-rodov-predlozhili-vvesti-v-oms-v-rossii
Программу восстановления после родов предложили ввести в ОМС в России
Фото freepik.com

С предложением внести в систему Обязательного медицинского страхования программу восстановления после родов выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! В школах подготовки к родам все обучение ими заканчивается — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия… Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — цитирует Татьяну Буцкую RT.

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