Программу восстановления после родов предложили ввести в ОМС в России

С предложением внести в систему Обязательного медицинского страхования программу восстановления после родов выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! В школах подготовки к родам все обучение ими заканчивается — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия… Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — цитирует Татьяну Буцкую RT.

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