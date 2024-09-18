Профилактику наркомании среди подростков обсудили в Краснодарском крае

В администрации Краснодарского края замглавы региона Александр Власов провел заседание антинаркотической комиссии.

В режиме видеоконференцсвязи на совещании присутствовали более 700 человек из всех районов Кубани. По словам Александра Власова, в регионе работают 265 лицензированных организаций, которые предоставляют услуги по психиатрии-наркологии, из них 66% — негосударственные организации. Специалисты постоянно мониторят соблюдение обязательных требований при осуществлении медпомощи и внесения данных о конкретной медицинской организации в Единую государственную информационную систему здравоохранения.

«Управление проводит профилактические визиты. Только за первое полугодие состоялось 17 выездов в медицинские организации, осуществляющие наркологическую помощь. Также осуществляется мониторинг безопасности лекарственных средств», — добавил замглавы региона.

Обсудили меры по недопущению оборота биологически активных добавок, спортивного питания, в состав которых входят запрещенные вещества. Управление Роспотребнадзора контролирует эту сферу, мониторит сайты и соцсети для выявления нарушений.

Управление по контролю за оборотом наркотиков ведет профилактические мероприятия с воспитанниками и тренерами спортшкол, сотрудниками фитнес-центров и спортивных клубов. Кроме того, с подростками работают тренеры спортшкол и секций, для семей с детьми организовывают встречи с врачами-наркологами и психиатрами. Александр Власов отметил, что на Кубани в спортивной области внедрили систему «Наставничество».

«Система закрепляет наставников из тренерско-преподавательского состава за несовершеннолетними, в отношении которых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит индивидуальную профилактическую работу. Система «Наставничество» является комплексом дополнительных мер по формированию культуры здорового образа жизни, вовлечению несовершеннолетних в регулярные занятия физической культурой и спортом», — добавил вице-губернатор.

На заседании также обсудили организацию профилактической работы с молодежью, а также исполнение задачи по увеличению числа задействованных в антинаркотической работе школьников и студентов, включению волонтеров в состав муниципальных антинаркотических комиссий. Волонтерские группы, которые работают совместно с комиссиями, сейчас созданы во всех муниципалитетах.

На Кубани работают более 180 волонтерских антинаркотических отрядов, в которых участвуют почти 10 тыс. человек. Волонтеры проводят тематические встречи для профилактики здорового образа жизни. В первом полугодии провели 1,6 тыс. таких мероприятий, их посетили более 87 тыс. человек. Во всех общеобразовательных организациях региона организовали работу по профилактике наркомании среди учащихся, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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