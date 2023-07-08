Профилактическая акция «Кубань против рака» пройдет 10 июля в Армавире

Пройти осмотр у врачей Краснодарского клинического онкодиспансера № 1 можно будет на базе поликлиники № 3 на улице Маркова.

Пациентов 10 июля примут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Чтобы пройти обследование, необходимо предварительно записаться в регистратуре поликлиники.

Краевой проект «Кубань против рака» проводят уже 12 лет для того, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли получить специализированную медицинскую помощь и вовремя обнаружить онкологические заболевания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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