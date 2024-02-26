Профессор РАН Оселедец: мы уже живем в мире искусственного интеллекта

Профессор Сколтеха Иван Оселедец рассказал об ИИ как технологии, созданной для решения конкретных задач людей.

«Искусственный интеллект — это совокупность технологий и интеллектуальных компьютерных программ. Их важная отличительная особенность состоит в том, что они способны улучшать качество своей работы, обучаясь на данных», ― отметил специалист.

По словам профессора, энергоэффективностью и количеством задач, которые может решать человек, люди превосходят искусственный интеллект. Тем не менее, по мнению ученого, ИИ и человеку лучше работать вместе.

«Искусственный интеллект довольно много чего не умеет. В первую очередь это связано с такими сложными задачами, которые требуют не рутинной работы, а логической», ― подчеркнул профессор.

Ученый отметил, что ИИ уже закрепился в повседневной жизни людей.

«Когда мы взаимодействуем со своим цифровым окружением, используя мобильные телефоны и ноутбуки, мы уже живем в мире искусственного интеллекта: голос проходит через различные методы с применением технологии, чтобы сжать данные, передать их и так далее», ― сообщил ученый.

Также эксперт рассказал о возможности замены профессий искусственным интеллектом.

«Мне кажется, что профессий, которые не используют искусственный интеллект, не останется. Может быть, лишь специальности, связанные с физическим трудом. Это уже больше вопрос не к искусственному интеллекту, а к робототехнике, целесообразности её разработки», ― рассказал Иван Оселедец.

Он добавил, что профессию хирурга ИИ заменить не сможет, так как надо учитывать сложную динамику и высокое количество принимаемых решений, сообщает RT.

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