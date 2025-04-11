Профессор Кулаков дал прогноз по условиям ипотеки в РФ на ближайшее время

После резкого увеличения ключевой ставки Центробанка России условия для оформления покупки недвижимости в ипотеку заметно ухудшились — выросли объем первоначального взноса и ежемесячный платеж.

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков отметил, что при таких условиях ипотеки, покупка жилья для большинства семей — это непомерная сумма.

«Сегодня съем квартиры при таких вводных — это безальтернативный вариант, даже несмотря на то, что за последний год стоимость аренды практически удвоилась», — добавил он.

Кирилл Кулаков подчеркнул важность финансовой грамотности. Так, накопления семьи, размещенные на вкладах под среднерыночные 20%, могут заметно увеличиться. Тем не менее, по его словам, рассчитывать, что высокий доход банки будут давать и дальше — не стоит. Однако есть и хорошие новости.

«Пик высоких ставок пройден и в дальнейшем будут снижаться как ключевая, так и кредитные ставки. Таким образом, ближайший год для тех, кто хочет решить жилищный вопрос — год накоплений, концентрации ресурсов», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что сокращение программ господдержки не означает полную остановку ипотеки. Так, в банки обращаются клиенты, владеющие недвижимостью, продав ее они получают сумму — равную 70-80% стоимости нового жилья.

«В этом случае банковский кредит может составлять порядка двух миллионов, а, значит, ежемесячный платеж не превысит 35 тыс. рублей», — цитирует Кулакова радио Sputnik.

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