Проезд на маршрутах по нерегулируемому тарифу в Сочи подорожает в апреле

Автотранспортные предприятия уведомили сочинский дептранс о повышении тарифа. Рост цены на проезд будет поэтапным для разных маршрутов и начнется 1 апреля.

Так, на маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу цена на проезд составит 40 рублей, по «ночному» тарифу — 45 рублей. При этом повышение цен не коснулось маршрутов по регулируемому тарифу. Полный список изменений стоимости проезда опубликовали в соцсетях дептранса.

Также подробную информацию по изменением тарифа разместят в салонах автобусов и на сайте администрации Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Повышение цен на проезд объяснили ростом себестоимости перевозок: подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. По всем вопросам работы транспорта на линии можно обратиться на единую горячую линию: 8-918-665-2-665, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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