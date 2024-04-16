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Проект цифровизации кладбищ и мест захоронений утвердили в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-tsifrovizatsii-kladbishh-i-mest-zahoronenij-utverdili-v-sochi
Проект цифровизации кладбищ и мест захоронений утвердили в Сочи
Фото t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna

На заседании проектного комитета рассмотрели и утвердили паспорт муниципального проекта «Цифровизация мест захоронения Сочи».

В проекте предусмотрено проведение обследования и технической инвентаризации 63 захоронений и кладбищ города. Специалисты определят координаты захоронений обозначения границ кладбищ, дорог, входных групп, мест для сбора мусора, а также пунктов забора воды и общественных туалетов.

По итогам в конце года создадут «информационную базу» около 200 тыс. мест захоронений на кладбищах. Данные будут внесены в географическую информационную систему, которую разместят на «Госуслугах».

Любой желающий может войти в базу и получить всю необходимую информацию, в том числе по нужному захоронению. Данные о координатах места, ФИО и годы жизни усопшего и фото захоронения разместят в открытом доступе, сообщила замглавы Сочи Светлана Калинина в Telegram.

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