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Проект терренкура «Маркотх» в Геленджике передали в экспертизу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-terrenkura-markoth-v-gelendzhike-peredali-v-ekspertizu
Проект терренкура «Маркотх» в Геленджике передали в экспертизу
Фото t.me/BogodistovAA

Об этом 8 июня сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

«Разрабатываем новые модели отдыха для наших горожан и туристов в Геленджике. Проект создания терренкура «Маркотх» в активной стадии разработки, передали в экспертизу проектную документацию», — написал он в Telegram.

Проект предусматривает благоустройство 4 км пешего маршрута, на пути следования будет 12 точек отдыха. Также будут оборудованные смотровые площадки, беседки, скамейки, урны.

«Вести работы будем бережно, сохраняя все природное своеобразие мест, планируем дополнительную высадку растений. По всему маршруту обязательно разместим информацию о растительном и животном мире Маркотхского хребта», — отметил мэр.

Реализовывать проект планируется на условиях софинансирования с краевыми средствами до конца года.

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