Проект «Школа молодого гуманитария» стартовал в Краснодаре

Семинар направлен на укрепление духовных и нравственных ценностей, а также патриотическое воспитание молодежи. Более 70 преподавателей вузов и колледжей Кубани и духовной семинарии пройдут обучение, посетят лекции и мастер-классы по гуманитарным дисциплинам.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко вместе с митрополитом Василием и иеромонахом Рафаилом приняли участие в открытии нового проекта. Он должен охватить не только территорию Кубани, но и Крыма, а также субъекты Южного федерального округа.

«Настоящий ученый не может не верить в Бога. Или он не настоящий ученый, или он молчит, потому что это ему выгодно. Он истину нашел, но ему платят, чтобы он молчал», — рассказывает митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Митрополит Василий, уверен, что настоящая наука — это и есть познание Бога. Поэтому обучение в образовательных учреждениях края будет строиться на принципах духовности и нравственности. Семинар «Школа молодого гуманитария» — это проект, который должен сохранить систему традиционных ценностей и расширить кругозор об основах российской идентичности, отметил Юрий Бурлачко.

«Очень хочется верить, что это станет хорошей стартовой площадкой, где мы сможем объединить усилия. Основной принцип — система сработничества всех этих трех направлений, объединить это для воспитания подрастающего поколения», — сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК пожелал участникам плодотворной работы, а в будущем благодарных слушателей, а также — как можно скорее увидеть результаты труда. Главная цель проекта — нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Что такое патриотизм? Это прежде всего возвращение к своим корням. Это возвращение к своей идентичности, к тому, что нам оставили и передали предки. Пожалуй, наш проект именно об этом. Он дает нам возможность поговорить и разобраться о том, что такое Россия, в чем наша особенность», — отмечает помощник митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, иеромонах Рафаил.

В рамках проекта пройдут лекции, мастер-классы и практические занятия для более 70 слушателей — это преподаватели вузов, учреждений среднего профобразования и Екатеринодарской духовной семинарии.

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