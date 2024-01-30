Проект реконструкции Краснодарского цирка разрабатывает новый подрядчик

Ранее заключенный контракт разорвали из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств.

Договор на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной, рабочей документации и разработку информационной модели подписали в феврале прошлого года.

На основании итоговой концепции архитектурно-градостроительного облика здания сейчас заканчивают разработку плана реконструкции, отметил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

«Также идет подбор технологического оборудования с учетом выданных рекомендаций и требований Краснодарского государственного цирка», — добавил он.

Работы на объекте планируют начать во втором квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали интернет-портал «Кубань 24», обновленный цирк в Краснодаре планируют открыть через три года.