Проект по подготовке специалистов по БПЛА стартует с 1 апреля в РФ

Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по подготовке специалистов в сфере разработки и производства БПЛА.

Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Правительства РФ. Сообщается, что пилотный проект стартует с 1 апреля. Его целью является создание системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА и эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В рамках «пилота», который будет идти до конца 2029 года, планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей по этим программам. Разработчиком программ обучения станет Университет Национальной технологической инициативы 2035, на базе которого и будет идти пилотный проект», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Над программами будут работать эксперты ассоциации предприятий индустрии БАС «Аэронекст» и сотрудники АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Методическую поддержку будут оказывать Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг. После окончания обучения слушателям предстоит сдать экзамены в Российском университете транспорта.

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